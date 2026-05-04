Automobilist overleden na botsing met vrachtwagen in Lelystad

Een automobilist is maandag overleden na een aanrijding met een vrachtwagen in Lelystad, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur op de Larserringweg, ten zuidoosten van de stad. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en hulpverleners hebben tevergeefs geprobeerd de bestuurder te reanimeren.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De vrachtwagenchauffeur wordt op het politiebureau gehoord over het ongeluk. Dat gebeurt standaard bij een dodelijk ongeval.

De Larserringweg is volledig afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De auto staat zwaar beschadigd op het fietspad naast de weg. Hulpdiensten hebben een zichtscherm geplaatst.