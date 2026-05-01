Nederlandse motorrijder (29) overleden bij ongeluk in Duitsland

In het Duitse Kranenburg is donderdag een 29-jarige motorrijder uit Nederland na een verkeersongeval bezweken aan zijn verwondingen. Het incident gebeurde rond 20.30 uur.

De man uit het Gelderse Persingen reed naar het centrum van Zyfflich. Op datzelfde moment wilde een 28-jarige man uit Kranenburg vanaf een landweg linksaf slaan. Hij reed met een landbouwvoertuig met aanhanger en zag de motorrijder over het hoofd.

Een gespecialiseerd verkeersongevallenteam is ingezet om de toedracht van het ongeval te onderzoeken.