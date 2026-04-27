Man (84) wordt onwel in auto, veroorzaakt ongeluk en overlijdt

Een 84-jarige automobilist heeft in Terneuzen maandagochtend een ongeluk veroorzaakt. De man is in het ziekenhuis overleden, meldt de politie. De politie houdt rekening met het scenario dat de man het ongeluk heeft veroorzaakt doordat hij achter het stuur onwel geworden is.

Rond kwart voor elf maandagochtend werden hulpdiensten opgeroepen voor een zwaar ongeval in Terneuzen. Ter plaatse troffen hulpdiensten twee zwaarbeschadigde auto's aan. Een van de automobilisten was er slecht aan toe. De man is meegenomen naar het ziekenhuis enkele honderden meters verderop. Volgens een videocorrespondent is de man in het ziekenhuis nog een keer onwel geworden en daarna overleden.