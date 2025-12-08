Man (53) overleden na val van balkon Almere, politie zoekt getuigen

Zondagochtend is een 53-jarige man overleden na een val van een balkon aan de Pasar Malamstraat in Almere. Het is nog niet duidelijk of de man per ongeluk is gevallen of dat er sprake is van een misdrijf. De politie noemt het een tragisch incident en zoekt getuigen.

Eén persoon, die ook aanwezig was in de woning waar het slachtoffer voor zijn val verbleef, is zondag aangehouden en wordt verhoord. De rol en betrokkenheid wordt nog onderzocht, liet een politiewoordvoerder zondag aan Hart van Nederland weten.

Rond 8.30 uur kreeg de politie een melding dat een persoon van de elfde verdieping naar beneden was gevallen. Agenten troffen het slachtoffer aan op een lager balkon en was ter plekke overleden. De politie is direct een onderzoek gestart. De politie houdt rekening met verschillende scenario's.

Getuigen

Het is dus nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie komt graag in contact met bewoners die nog niet gesproken zijn én vraagt voorbijgangers zich te melden via 0800 - 6070 of anoniem via 0800 - 0700.