Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

32 woningen ontruimd op Urk door brand in benedenwoning

Brand

Vandaag, 16:07

Link gekopieerd

Aan de Lange Dam op Urk woedt er momenteel een brand. Rond 13.30 uur kwam er melding over een brand in een benedenwoning binnen. Wegens explosiegevaar heeft de brandweer binnen een half uur opgeschaald. Er zijn daarom 32 woningen ontruimd.

De brand zou zijn ontstaan in de meterkast, mogelijk door een gaslekkage, meldt de brandweer. Onze correspondent ter plaatse meldt dat er kleine explosies te horen zijn. Er zijn meerdere brandweerwagens ter plaatse.

De bewoners en de naastgelegen woningen zijn ontruimd, laat de brandweer weten aan Hart van Nederland. Hoe deze brand is ontstaan is nog niet bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.