32 woningen ontruimd op Urk door brand in benedenwoning

Aan de Lange Dam op Urk woedt er momenteel een brand. Rond 13.30 uur kwam er melding over een brand in een benedenwoning binnen. Wegens explosiegevaar heeft de brandweer binnen een half uur opgeschaald. Er zijn daarom 32 woningen ontruimd.

De brand zou zijn ontstaan in de meterkast, mogelijk door een gaslekkage, meldt de brandweer. Onze correspondent ter plaatse meldt dat er kleine explosies te horen zijn. Er zijn meerdere brandweerwagens ter plaatse.

De bewoners en de naastgelegen woningen zijn ontruimd, laat de brandweer weten aan Hart van Nederland. Hoe deze brand is ontstaan is nog niet bekend.