Fietsster (76) overleden na aanrijding met auto in IJsselmuiden

Een 76-jarige vrouw uit Kampen is overleden nadat ze zaterdagmiddag in het Overijsselse IJsselmuiden met haar fiets in botsing was gekomen met een auto. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, maar later overleden, meldt de politie zondag.

Het ongeluk gebeurde iets na 17.00 uur op de Oosterlandenweg in IJsselmuiden. Hulpdiensten kwamen massaa lter plaatse. De fietser raakte na het ongeluk zwaargewond. Volgens een correspondent is het slachtoffer nog gereanimeerd.

Ondanks alle medische hulp is de vrouw aan haar verwondingen overleden. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.