Fietser (64) omgekomen bij botsing met auto in Montfort

Een 64-jarige fietser is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk met een auto in het Limburgse Montfort. De man uit Roerdalen en de auto kwamen op de Sweeltjesbosweg met elkaar in botsing. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

De aanrijding vond rond 8:50 uur plaats. Na het ongeluk werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten. "Later is hij aan zijn verwondingen overleden", aldus de politie.

Weg afgesloten

Volgens een correspondent ter plaatse is de Sweeltjesbosweg in beide richtingen afgesloten vanwege het onderzoek.

Hoe de auto en fietser met elkaar in botsing konden komen, wordt nog onderzocht.