Jonge fietser overleden bij aanrijding met vrachtwagen Veenendaal

In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser overleden na een ongeval met een vrachtwagen, meldt de politie. Dat gebeurde op de kruising tussen de Industrielaan en de Boompjesgoed in de Utrechtse plaats. Het kruispunt is afgezet.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook meldt de politie niets over de identiteit van het slachtoffer. De bestuurder van de vrachtwagen is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij dodelijke verkeersongevallen.