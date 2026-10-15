OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jonge fietser overleden bij aanrijding met vrachtwagen Veenendaal

Ongeluk

Vandaag, 18:18

Link gekopieerd

In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser overleden na een ongeval met een vrachtwagen, meldt de politie. Dat gebeurde op de kruising tussen de Industrielaan en de Boompjesgoed in de Utrechtse plaats. Het kruispunt is afgezet.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook meldt de politie niets over de identiteit van het slachtoffer. De bestuurder van de vrachtwagen is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij dodelijke verkeersongevallen.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.