Fietser overlijdt na botsing met auto in Noord-Hollandse Limmen

Een fietser is woensdag overleden na een botsing met een auto in het Noord-Hollandse Limmen, tussen Castricum en Heiloo. Het ongeluk gebeurde om 13.20 uur op de Rijksweg. De weg is afgesloten tot het onderzoek naar de oorzaak is afgerond.

De fietser werd geraakt door een automobilist die op dat moment achteruit aan het rijden was. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter werden opgeroepen. Bij aankomst van de hulpdiensten zijn zij direct gestart met de reanimatie van het slachtoffer.

Hulp mocht niet meer baten

Ondanks de inzet van de hulpdiensten is het slachtoffer ter plaatse overleden aan de opgelopen verwondingen, meldt een woordvoerder van de politie. De politie heeft de automobilist aangehouden voor verhoor, dit is standaard bij zware ongevallen met letsel.

De weg is volledig afgesloten voor het verkeer en de politie doet uitgebreid onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

Hart van Nederland/ANP