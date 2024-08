Vrouw (73) overleden na ernstig ongeval met auto in Losser

Een fietsster die zaterdagmiddag gewond raakte door een ongeluk in het Twentse Losser is overleden. De politie meldt zondag dat de vrouw in het ziekenhuis aan haar verwondingen is bezweken. Ze raakte zaterdag ernstig gewond door een aanrijding met een auto.

Het ongeval gebeurde op de Hoofdstraat in Losser. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekendgemaakt.

ANP