De 19-jarige fietser die in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond raakte bij een aanrijding met een bestelbus in Lichtenvoorde, is maandag overleden. Dat meldt de politie. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door.

Het slachtoffer werd rond 03.15 uur aangereden op de Aaltenseweg. Volgens getuigen werd de jonge fietser tientallen meters meegesleurd. De politie sprak eerder van een zeer ernstig ongeval. De 19-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte weer op vrije voeten

Na het ongeluk hield de politie een 25-jarige man uit Winterswijk aan. Ook de vermoedelijk betrokken witte bestelbus werd gevonden. De verdachte is inmiddels verhoord en zit niet vast, laat de politie weten.