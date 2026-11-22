De 19-jarige fietser die in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond raakte bij een aanrijding met een bestelbus in het Gelderse Lichtenvoorde, is volgens getuigen tientallen meters meegesleurd. De bestuurder van de bus reed na het ongeluk door. Inmiddels heeft de politie een 25-jarige man uit Winterswijk aangehouden.

De politie spreekt van een zeer ernstig ongeval. "De klap is fors geweest en het lijkt er inderdaad op dat de fietser een stuk is meegesleurd", aldus de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte aangehouden

Het ongeluk gebeurde rond 03.15 uur op de Aaltenseweg. De politie was op zoek naar een grotere witte bestelbus met schade aan de voorkant.

Inmiddels is een 25-jarige man uit Winterswijk aangehouden. Ook de vermoedelijk betrokken bestelbus is aangetroffen. De politie doet verder onderzoek naar het voertuig. De verdachte zal worden verhoord.