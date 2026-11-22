Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus in het Gelderse Lichtenvoorde. De bus is na het ongeval doorgereden. De fietser is naar een ziekenhuis gebracht.

De aanrijding vond rond 03.15 uur plaats op de Aaltenseweg. De politie vermoedt dat het gaat om een groter model, witte bestelbus met schade aan de voorkant. Mensen die beelden hebben van het ongeluk of meer weten over de bestuurder van de bus, worden verzocht contact op te nemen met de politie.