13-jarige fietser overleden na aanrijding, automobilist opgepakt

Een 13-jarige jongen is overleden bij een ongeval in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude. Hij werd zaterdag aangereden door een automobilist. Deze 34-jarige man uit Zoetermeer is opgepakt.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag rond 16.00 uur, op de kruising van de N206 met de Dirk van Santhorstweg. De fietser wilde oversteken toen hij werd geschept. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden, meldt de politie zondag.

De bestuurder van de auto is als verdachte aangehouden en zit voorlopig vast. De politie geeft aan dat er inmiddels 'sterke aanwijzingen' zijn dat hij verantwoordelijk moet worden gehouden voor het ongeval.