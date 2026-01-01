Extreem druk bij 112, NL-Alert uitgezonden

Volg Hart van Nederland
Vandaag, 00:29

In heel Nederland is een NL-Alert uitgestuurd vanwege de extreme drukte bij 112. "Het is extreem druk bij 112. Bel alleen 112 bij levensbedreigende situaties", is de waarschuwing.

Eerder meldde de politie al dat er 250 lijnen beschikbaar zijn voor 112-meldingen. De drukste tijd zou tussen 23.30 en 02.00 uur liggen. De politie benadrukt dat er bij geen spoed ook 0900-8844 gebeld kan worden. Voor geen spoed, maar wel brandweer kan 0900-0904 gebeld worden.

De ME is al op meerdere plaatsen ingezet, zoals op bovenstaande video is te zien.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

