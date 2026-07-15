OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Explosie dreunt half jaar later nog na in Utrecht: leven nog niet op de rit

Ongeluk

Vandaag, 20:25

Link gekopieerd

Een half jaar na de zware explosie in de binnenstad van Utrecht kunnen veel bewoners en ondernemers hun leven nog altijd niet oppakken. Delen van de wijk zijn nog steeds afgesloten en het herstel verloopt langzaam.

Op 15 januari werd de binnenstad opgeschrikt door een enorme explosie die tot ver buiten het centrum te horen was. Vier mensen raakten gewond. Meerdere panden raakten zo zwaar beschadigd dat ze uiteindelijk moesten worden afgebroken.

Herstel verloopt stroperig

De gevolgen zijn nog altijd goed zichtbaar. Bewoners wachten nog steeds op duidelijkheid en ondernemers proberen hun zaak weer op te bouwen. Dat gaat niet zonder problemen, zoals je op bovenstaande video ziet.

Lees ook

Sloop na explosie Utrecht begonnen: 'Je leven gaat een container in'
Sloop na explosie Utrecht begonnen: 'Je leven gaat een container in'
Al ruim 50.000 euro opgehaald voor slachtoffers explosie Utrecht
Al ruim 50.000 euro opgehaald voor slachtoffers explosie Utrecht
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.