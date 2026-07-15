Explosie dreunt half jaar later nog na in Utrecht: leven nog niet op de rit

Een half jaar na de zware explosie in de binnenstad van Utrecht kunnen veel bewoners en ondernemers hun leven nog altijd niet oppakken. Delen van de wijk zijn nog steeds afgesloten en het herstel verloopt langzaam.

Op 15 januari werd de binnenstad opgeschrikt door een enorme explosie die tot ver buiten het centrum te horen was. Vier mensen raakten gewond. Meerdere panden raakten zo zwaar beschadigd dat ze uiteindelijk moesten worden afgebroken.

Herstel verloopt stroperig

De gevolgen zijn nog altijd goed zichtbaar. Bewoners wachten nog steeds op duidelijkheid en ondernemers proberen hun zaak weer op te bouwen. Dat gaat niet zonder problemen, zoals je op bovenstaande video ziet.