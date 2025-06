Ernstige fouten bij ingestort hotel Kröv, waar Urker familie uren onder puin lag

Hotel Reichsschenke in Kröv is vermoedelijk ingestort doordat een bouwkundig ingenieur (constructeur) fouten gemaakt heeft. De Telegraaf meldt dat het Openbaar Ministerie in Trier dat dinsdag bekend heeft gemaakt. Twee mensen kwamen om het leven toen het hotel instortte. De familie Hoefnagel uit Urk lag meer dan tien uur onder het puin.

De Telegraaf schrijft dat volgens het Openbaar Ministerie in de jaren tachtig verdiepingen aan het hotel werden toegevoegd. Maar de architect voldeed toen niet aan de bouwvergunningseisen, aldus het deskundigenrapport. Daardoor kon het gebouw de extra verdiepingen eigenlijk niet goed dragen.

Het hoteldrama in het Duitse Kröv, nog geen twee uur van de Nederlandse grens, deed velen gigantisch schrikken. Ook Auke Hoefnagel, vader van Mark, opa van Jamie en schoonvader van Edi. Ze raakten bedolven onder het puin. Auke deelde in augustus 2024 hun ongelooflijke verhaal bij Hart van Nederland: