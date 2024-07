Zwaargewonde bij ernstig ongeluk tussen auto en vrachtwagen in Zeewolde

Een persoon is woensdag zwaargewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur op de kruising van de Gooiseweg met de Spiekweg (N305) in Zeewolde. Door het ongeluk was de weg zo'n twee uur afgesloten.

Op beelden van het ongeluk is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De brandweer moest een persoon uit de auto bevrijden.

Er zijn meerdere ambulances ter plaatse en een traumahelikopter is naast de plek van het ongeluk geland. Eén slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De verwachting is dat de weg nog uren afgesloten blijft voor het onderzoek.