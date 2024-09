Ernstig ongeluk op de A1: persoon overleden bij De Lutte

Op de A1 bij De Lutte heeft maandagmiddag een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij één persoon is overleden. Een auto kwam onder de trailer van een vrachtwagen terecht, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde volgens een correspondent in een file voor de grenscontrole met Duitsland.

De snelweg is afgesloten tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, wat voor grote verkeershinder zorgt, meldt Rijkswaterstaat. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, maar er is nog geen duidelijkheid over hoe het heeft kunnen gebeuren. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Een traumahelikopter werd aanvankelijk opgeroepen, maar later geannuleerd. De brandweer is wel ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen.

Hart van Nederland/ANP