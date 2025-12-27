Volg Hart van Nederland
Drie doden na ongelukken op Tweede Kerstdag zijn 87, 85 en 67 jaar

Ongeluk

Vandaag, 10:59 - Update: 32 minuten geleden

Tweede Kerstdag hebben ongelukken in Odijk, Spier en Emmen meerdere levens geëist. In het Utrechtse Odijk is vrijdag een vrouw van 85 om het leven gekomen. Bij de andere twee ongevallen in Drenthe kwamen een 87-jarige vrouw en een 67-jarige man om het leven, meldt de politie.

Op de N421 bij Odijk botsten even voor 16.00 uur een auto en een busje frontaal op elkaar. De 85-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn overleed ter plaatse aan haar verwondingen en zat volgens lokale media in de auto. De bestuurder van het busje kwam uit Houten (29) en werd naar een ziekenhuis gebracht. Hij kon na behandeling weer naar huis.

In Drenthe vond in de namiddag op zowel de A28 bij de plaats Spier als op de N34 bij Emmen een verkeersongeval plaats. Bij het ongeluk aan de westkant van Emmen waren twee auto's betrokken. De 67-jarige man uit Groningen was een van de bestuurders. Twee anderen werden met verwondingen opgenomen.

Op de A28 botsten meerdere auto's tegen elkaar. Naast de 87-jarige vrouw uit Assen die omkwam, raakten drie personen gewond.

Op bovenstaande video zie je beelden van na de ongelukken in Drenthe. Op onderstaande beelden zie je de schade na het ongeluk in Odijk:

Vrouw overleden na ongeval op N421 in Odijk
0:56

Door ANP

