Twee doden en meerdere gewonden bij verkeersongelukken Drenthe

Op twee plaatsen in Drenthe zijn op tweede kerstdag dodelijke verkeersongelukken gebeurd. Zowel op de A28 bij de plaats Spier als op de N34 bij Emmen kwam iemand door een botsing om het leven.

Beide ongevallen gebeurden in de namiddag. Op de A28 botsten meerdere auto's tegen elkaar. Naast de overleden inzittende raakten drie personen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk aan de westkant van Emmen waren twee auto's betrokken. De bestuurder van een van de auto's kwam om het leven, twee anderen zijn met verwondingen opgenomen.