'Drie jongens uit Venlo (zwaar)gewond na afbreken balustrade in Lloret de Mar'

Drie jongens uit Venlo zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt in het Spaanse Lloret de Mar. Dit gebeurde nadat ze van de balustrade van hun vakantiehuis waren gevallen. Twee jongens raakten zwaargewond en liggen nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt L1.

Een groep van twaalf jongens (in de leeftijd van 18 en 19 jaar) had voor een week een vakantiehuis gehuurd bij Lloret de Mar. Net na aankomst zaterdagavond wilde de groep een foto maken op het balkon. Vijf jongens leunden tegen een balustrade aan, die vervolgens afbrak. Drie jongens vielen naar de eerste verdieping en raakten gewond.

Gebroken knieschijf

Twee van hen raakten zwaargewond en liggen nog in het ziekenhuis, meldt L1. Een andere jongen heeft een gebroken knieschijf opgelopen en heeft letsel aan zijn rug. Hierdoor moet hij de komende zes tot acht weken een corset om zijn rug dragen. Omdat de jongen alleen horizontaal mag liggen, wordt geprobeerd hem met een ambulance naar Nederland te vervoeren.

Hart van Nederland/ANP