Drie gewonden door auto's die frontaal op elkaar botsen in Alphen aan den Rijn

Twee auto's zijn zondagmiddag frontaal op elkaar gebotst op de Oude Herenweg, tussen de Binkhorst en Horstenweg, in Alphen aan den Rijn. De politie, brandweer en drie ambulances kwamen ter plaatse. Drie mensen raakten gewond.

Beide bestuurders en een passagier zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. Een van de twee bestuurders is aangehouden door de politie, meldt een correspondent ter plaatse. Volgens omstanders zou deze persoon onder invloed zijn geweest.

Beide voertuigen liepen flinke schade op. Ook is een lantaarnpaal uit de grond gereden. De weg is zondagmiddag in beide richtingen afgesloten.