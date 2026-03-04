Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode en zwaargewonde persoon in woning Almere, mogelijk door koolmonoxide

Ongeluk

Vandaag, 17:59

Link gekopieerd

De politie heeft woensdagmiddag een overleden persoon en een zwaargewonde persoon in een woning in Almere aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder. Volgens een correspondent ter plaatse zou de oorzaak van het incident mogelijk te maken hebben met koolmonoxide. Een woordvoerder van de politie kan dit desgevraagd niet bevestigen aan Hart van Nederland.

De personen werden aangetroffen in een woonhuis aan de Willem de Vlaminghstraat in stadsdeel Almere Buiten. De politie laat weten onderzoek te doen en kan een misdrijf nog niet uitsluiten. De zwaargewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met deze persoon gaat, is nog onduidelijk.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Onder meer een traumahelikopter en de brandweer werden rond 15.30 uur gealarmeerd.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Slachtoffers dodelijk ongeval Ambt Delden zijn man (38) en vrouw (36)
Slachtoffers dodelijk ongeval Ambt Delden zijn man (38) en vrouw (36)
'Vrachtwagen met puin gekanteld in Alkmaar, omstanders helpen chauffeur'
'Vrachtwagen met puin gekanteld in Alkmaar, omstanders helpen chauffeur'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.