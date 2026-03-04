Dode en zwaargewonde persoon in woning Almere, mogelijk door koolmonoxide

De politie heeft woensdagmiddag een overleden persoon en een zwaargewonde persoon in een woning in Almere aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder. Volgens een correspondent ter plaatse zou de oorzaak van het incident mogelijk te maken hebben met koolmonoxide. Een woordvoerder van de politie kan dit desgevraagd niet bevestigen aan Hart van Nederland.

De personen werden aangetroffen in een woonhuis aan de Willem de Vlaminghstraat in stadsdeel Almere Buiten. De politie laat weten onderzoek te doen en kan een misdrijf nog niet uitsluiten. De zwaargewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met deze persoon gaat, is nog onduidelijk.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Onder meer een traumahelikopter en de brandweer werden rond 15.30 uur gealarmeerd.