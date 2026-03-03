'Vrachtwagen met puin gekanteld in Alkmaar, omstanders helpen chauffeur'

Op de Edisonweg in Alkmaar is dinsdagochtend rond 09.15 uur een vrachtwagen met puin gekanteld. Door het ongeval was de weg ter hoogte van het incident afgesloten voor verkeer.

Omdat er mogelijk sprake was van een beknelling, werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Ter plaatse bleek dat de chauffeur niet vastzat in het voertuig. Met hulp van omstanders kon hij uit de gekantelde vrachtwagen worden gehaald. Over eventuele verwondingen van de bestuurder is niets bekendgemaakt.

Het gaat om een eenzijdig ongeluk, de oorzaak is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf zal de vrachtwagen weer rechtop zetten en afslepen. Hoe lang de Edisonweg nog dicht blijft, is niet duidelijk.