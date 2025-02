Dode en gewonde bij heftig ongeluk op N242, weg uren dicht

Een bestuurder van een auto is overleden nadat deze in botsing kwam met een andere auto op de Westerweg (N242) in Heerhugowaard (Noord-Holland). De aanrijding was rond 09.45 uur. De bestuurder van de andere auto is naar het ziekenhuis gebracht voor controle, meldt de politie.

Meer details over het ongeluk zijn nog niet bekendgemaakt. Mogelijk kwam een van de auto's op de verkeerde weghelft terecht. Vanwege onderzoek blijft de weg "mogelijk nog uren afgesloten", meldt de politie tegen NH Nieuws.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP