Grote brand in stal Aldeboarn, 500 koeien geëvacueerd

In het Friese Aldeboarn heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed in een schuur aan de Fjûrlânswei. De brand ontstond rond 01.00 uur in een trekker die in de schuur geparkeerd stond. Al snel sloeg het vuur over naar de schuur zelf.

De brandweer schaalde direct op naar "grote brand" en rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio kwamen ter plaatse.

500 koeien in veiligheid gebracht

Aanvankelijk werd gevreesd dat er koeien in de brandende stal stonden, maar zij bleken in naastgelegen stallen te zijn. In totaal zijn 500 koeien geëvacueerd en zij bleven ongedeerd. Dankzij de snelle inzet van bewoners en de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere stallen.

De eigenaar van de stal probeerde zelf nog het vuur onder controle te krijgen. Daarbij ademde hij veel rook in, waardoor ambulancepersoneel hem ter plaatse heeft gecontroleerd. Hij hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Er zijn verder geen gewonden gevallen.