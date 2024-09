Containers drijven in Nieuwe Maas Rotterdam na aanvaring tegen Willemsbrug

Op de Nieuwe Maas in Rotterdam is woensdagochtend een binnenvaartschip tegen de Willemsbrug gevaren. Het schip verloor bij de botsing vijf containers. Vier zijn veiliggesteld, een container is gezonken, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Er is niemand gewond geraakt. Op het schip waren vier mensen aanwezig. "Die zijn zich rot geschrokken" aldus een woordvoerder van het Havenbedrijf.

In de container

Het is niet duidelijk wat er in de gezonken container zit. "De vier veiliggestelde containers zijn vermoedelijk leeg", aldus de woordvoerder.

Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht door de Zeehavenpolitie. De gemeente Rotterdam bekijkt of de brug is beschadigd. Op een filmpje dat een getuige deelde op X is te zien dat het schip bij het onderdoorvaren van de brug een aantal van de bovenste containers verliest.

Een peilschip heeft de gezonken container opgespoord. Het schip ligt afgemeerd aan het Noordereiland. Het Haven Coördinatie Centrum van Havenbedrijf Rotterdam is in contact met de schipper en de hulpdiensten.

ANP