Canta raakt te water in Amsterdam-Noord, omstanders redden bestuurder

Een bestuurder van een Canta is zondagavond in het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam-Noord terechtgekomen. Twee omstanders sprongen het water in om de man te redden. Het slachtoffer werd uiteindelijk op de kant gebracht en was niet aanspreekbaar, meldt de politie aan Hart van Nederland.

De eerste melding kwam aan het begin van de avond binnen bij de hulpdiensten. Naast de politie en brandweer werd er ook een traumateam opgeroepen. De man is uiteindelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend.

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Politie zoekt getuigen

De twee omstanders werden ter plaatse nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Hoe de Canta te water is geraakt, is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden en doet onderzoek.