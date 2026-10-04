OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Canta raakt te water in Amsterdam-Noord, omstanders redden bestuurder

Ongeluk

Vandaag, 21:23

Een bestuurder van een Canta is zondagavond in het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam-Noord terechtgekomen. Twee omstanders sprongen het water in om de man te redden. Het slachtoffer werd uiteindelijk op de kant gebracht en was niet aanspreekbaar, meldt de politie aan Hart van Nederland.

De eerste melding kwam aan het begin van de avond binnen bij de hulpdiensten. Naast de politie en brandweer werd er ook een traumateam opgeroepen. De man is uiteindelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Politie zoekt getuigen

De twee omstanders werden ter plaatse nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Hoe de Canta te water is geraakt, is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden en doet onderzoek.

Lees ook

Man (86) in kritieke toestand na auto te water in Sneek
Ongeluk
Man (86) in kritieke toestand na auto te water in Sneek
Vader vergeet handrem, auto met twee kinderen rolt het water in
Ongeluk
Vader vergeet handrem, auto met twee kinderen rolt het water in
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.