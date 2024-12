Man (86) in kritieke toestand na auto te water in Sneek

In de auto die zondagavond te water raakte aan de Woudvaartkade in Sneek, zaten een 86-jarige man en een 52-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Sneek. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, en ook de vrouw raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident leidde tot een grote inzet van hulpdiensten, waaronder de brandweer, duikteams uit Leeuwarden en een traumahelikopter. Vanwege de ernst van de situatie werd opgeschaald naar een 'middel waterongeval'. Duikers haalden de slachtoffers uit het voertuig. Volgens 112-nieuwssite NoorderNieuws moest de man ter plekke worden gereanimeerd voordat hij naar het ziekenhuis kon worden vervoerd.

De politie onderzoekt hoe de auto in het water terechtkwam.