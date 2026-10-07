Bizarre beelden: helikopter 'crasht' op zorgcentrum in Tilburg

Blaffende speurhonden, drones en tientallen hulpverleners: er lijkt een enorme ramp gaande in Tilburg, waar een helikopter en sportvliegtuig bovenop een 'ingestort' woonzorgcentrum liggen. Maar niets is minder waar, de voertuigen zijn neergelegd voor een grote oefening van gespecialiseerde hulpdiensten.

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Het brandweerteam Specialisme Technische Hulpverlening (STH) en het Urban Search and Rescue-team (USAR) oefenen woensdag in Tilburg met een realistisch rampscenario waarbij een gebouw deels is ingestort. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

Urenlang onder het puin

Het voormalige gebouw van woonzorgcentrum Koningsvoorde werd eerder al deels gesloopt, waarna een helikopter en sportvliegtuig bovenop het puin werden geplaatst. De oefening is zo realistisch mogelijk gemaakt. Zo liggen twee hulpverleners urenlang onder het puin, zodat speurhonden hun geur kunnen oppikken. De hulpverleners moeten vervolgens zelf uitzoeken hoe de slachtoffers veilig kunnen worden bevrijd.

Volgens de hulpdiensten zijn dit soort oefeningen belangrijk om goed voorbereid te zijn op echte rampen. De teams worden regelmatig ingezet bij bijvoorbeeld instortingen, explosies en aardbevingen, vertelt een coördinator aan het Brabants Dagblad.

De oefening in Tilburg duurt nog tot en met vrijdag. Toeschouwers kunnen vanachter linten meekijken.