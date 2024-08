Bewoners van verwoest huis in Kaatsheuvel waren net een dag op vakantie

De bewoners van de woning in Kaatsheuvel die zondagochtend veranderde in een grote ravage, hebben nog niet met eigen ogen kunnen zien hoe hun huis eraan toe is. Buren vertellen aan Hart van Nederland dat de bewoners nog op vakantie zijn, en zondagmiddag terugkeren.

De bewoners hadden ongetwijfeld een prettigere thuiskomst verwacht. Een minderjarige bestuurder heeft zondagochtend namelijk voor een enorme ravage gezorgd aan hun woning, waardoor het huis na het ongeval gestut moest worden.

De jongen, die waarschijnlijk onder invloed was van alcohol en drugs, reed in een auto met drie inzittenden tegen een geparkeerde auto aan die vervolgens tegen een woning aankwam.

Buurt geschrokken

Buurtbewoners laten aan Hart van Nederland weten geschrokken te zijn door het voorval. Een buurman is na het ongeluk naar de inzittenden van de auto gegaan. Hij laat weten dat de inzittenden van de auto niet ernstig gewond zijn geraakt en het naar omstandigheden goed maken.

Buurtbewoners keuren voornamelijk het rijden onder invloed af. "Drank en drugs vind ik sowieso niet goed", laat een buurtbewoner weten. "Sowieso vind ik dat jongeren veel te jong de weg op gaan. De minimale leeftijd moet omhoog, het zijn nog kinderen. Hier zal de bestuurder nog lang last van hebben."