Auto raakt van de weg en raast langs tientallen bomen

Op de Deelenseweg in Arnhem is woensdagochtend een automobilist van de weg geraakt. De vrouw kwam tweehonderd meter verder in het bos tot stilstand, waarbij op een haar na tientallen bomen werden gemist.

De auto kwam in bosschages tot stilstand. Ondanks het ongeluk raakte de vrouw ongedeerd. Een bergingsbedrijf wist het voertuig uit het bos te slepen. De zwaar beschadigde auto is geborgen.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.