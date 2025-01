Grote brand bij autobedrijf in Rotterdam, meerdere auto's in vlammen op

Bij een autobedrijf aan de Dulderstraat in Rotterdam-West is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken. Meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Rond 03.10 uur werd de brand gemeld nadat veel rook zichtbaar was geworden op beveiligingscamera's. De brand is volgens de veiligheidsregio overgeslagen naar meerdere bedrijfsunits. Om de brandweer voldoende ruimte te geven is de Schuttevaerweg afgesloten tussen de rotonde met de Vreelustweg en de Van Nelle Fabriek.

ANP