Agent meerdere keren met hamer op hoofd geslagen door minderjarige overvaller

Twee minderjarigen hebben dinsdagmiddag in Zaandam een overval gepleegd op een elektronicawinkel. Een agent die ingreep werd door een van hen meerdere keren op het hoofd geslagen met een hamer.

Het incident gebeurde iets voor 14.00 uur bij de winkel aan de Gedempte Gracht in de Noord-Hollandse plaats. De jongeren sloegen meerdere vitrines stuk met een hamer en vluchtten met een buit van meerdere telefoons.

Gemaskerd

Politiemensen in burger die vlakbij bezig waren met een oefening zagen de gemaskerde verdachten wegrennen. Een van hen zette de achtervolging in en wist een van de overvallers te achterhalen. Die verzette zich hevig en sloeg de politieman meerdere keren met een hamer op het hoofd. Toch wist de agent de verdachte vast te houden tot zijn collega's hem kwamen helpen.

De geslagen agent moest behandeld worden door een dokter, maar hoefde niet opgenomen te worden in een ziekenhuis. De aangehouden verdachte is een 17-jarige jongen uit Zaandam. De andere verdachte, een 13-jarige jongen uit Amsterdam, werd aangehouden door omstanders. De twee zitten vast in het politiebureau. De winkeleigenaar heeft de gestolen goederen teruggekregen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP