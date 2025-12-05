Volg Hart van Nederland
Flinke schade nadat automobilist filiaal van Lidl binnenrijdt in Amersfoort

Ongeluk

Vandaag, 17:44

Een automobilist is vrijdagmiddag met zijn voertuig een vestiging van Lidl binnengereden. Daarbij is flinke schade ontstaan. De bestuurder draaide het parkeerterrein op en trapte, door nog onbekende oorzaak, het gas in. De auto reed dwars door een muur en kwam midden in het magazijn van de winkel tot stilstand.

Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur aan de Balladelaan in Amersfoort. Mogelijk werd de man onwel, waarna hij het gaspedaal intrapte. Ambulancepersoneel heeft hem ter plaatse behandeld en meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

De brandweer kwam ter plaatse om het pand te controleren op instortingsgevaar. Daar bleek geen sprake van, al is de schade aan het gebouw aanzienlijk.

Door Redactie Hart van Nederland

