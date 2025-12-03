Volg Hart van Nederland
Automobilist rijdt op afgesloten wegdeel A10 en ramt op pijlwagen

Ongeluk

Vandaag, 11:08

Op de A10 bij Amsterdam is een automobilist dinsdagavond in botsing gekomen met een pijlwagen, de automobilist is naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 22.30 uur ging het mis op de snelweg, een automobilist negeerde meerdere rode kruizen en klapte vervolgens met hoge snelheid op een pijlwagen.

Wegwerkers die bezig waren met opruimen werden verrast en konden zichzelf in veiligheid brengen. De auto kwam verderop tot stilstand, een ambulance kwam ter plaatse. De bestuurder is naar het ziekenhuis vervoerd. De schade aan het voertuig en de pijlwagen is behoorlijk, ook het wegdek is beschadigd geraakt, dit moet gerepareerd worden. De rijstrook is langeretijd afgesloten geweest voor zowel de berging als het repareren van het wegdek.

Er zijn de laatste jaren vaker gevaarlijke situaties voor wegwerkers. Zo rjiden automobilisten soms veel te hard langs werkzaamheden, of negeren ze rode kruizen.

Door Redactie Hart van Nederland

