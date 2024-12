27-jarige man uit Wijk bij Duurstede overleden bij ongeluk

Bij een ongeluk in het Utrechtse dorpje Cothen is in de nacht van maandag op dinsdag een 27-jarige man uit Wijk bij Duurstede overleden. Een auto en een bus van U-OV kwamen in botsing op de N229 tussen Cothen en Wijk bij Duurstede.

De man in de auto wilde vanaf het tankstation de provinciale weg opdraaien, maar daar reed op dat moment een bus. De chauffeur kon niet op tijd remmen en botste op de auto. Hulpdiensten kwamen massaal op het ongeluk af, maar de bestuurder overleed ter plekke, vertelt de politie aan Hart van Nederland.

Buschauffeur ongedeerd

De buschauffeur raakte niet gewond en kon na het ongeluk zelf uitstappen. Volgens getuigen zaten er geen passagiers in de bus. De politie laat weten nog verder onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.

In een eerdere versie van dit artikel stond het slachtoffer onterecht vermeld als een 45-jarige man, wegens verkeerd aan Hart van Nederland verstrekte informatie.