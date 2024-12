850 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden in een woning in Enschede

In een woning aan de Oosterstraat in Enschede hebben agenten afgelopen zaterdag 850 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden, meldt de politie dinsdag. Naast het vuurwerk vonden agenten ook nog een vuurwapen, munitie en luchtdrukwapens.

In het huis lagen ook spullen die duiden op het vervaardigen van harddrugs. Dit alles is in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden.

Oogarts Tjeerd de Faber waarschuwt vuurwerkgebruikers om voorzichtig te zijn tijdens de jaarwisseling, zodat er zo min mogelijk ogen verloren gaan. Teun Martens (25) weet hoe het is om een oog te verliezen. Zie de video hierboven.

ANP