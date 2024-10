18-jarige overleden bij ongeluk in Ede, twee tieners gewond

Een 18-jarige man uit Ede is overleden na een eenzijdig verkeersongeval in de nacht van zondag op maandag in de Gelderse plaats.

Twee andere jongemannen van 19 jaar raakten gewond, meldt de politie. Zij komen eveneens uit Ede. De politie deelt niet hoe het met hen gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Frankeneng, aldus de politie. Die doet nog onderzoek naar de oorzaak.