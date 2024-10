Man overreden door vuilniswagen in IJlst

In een woonwijk in IJlst is maandagochtend een man ernstig gewond geraakt nadat hij door een vuilniswagen van de gemeente Súdwest-Fryslân werd overreden.

Het ongeval gebeurde terwijl de zijlader bezig was met het ophalen van afval. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. De brandweer moest de man onder de vuilniswagen vandaan halen.

Naast twee ambulances werd ook een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.