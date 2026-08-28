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Dode kat gevonden in water Leiden, steen zorgt voor luguber vermoeden

Dierenmishandeling

Vandaag, 20:15

De politie in Leiden heeft dinsdag een gruwelijke vondst gedaan. In het water bij de Haagweg werd een overleden oranje kat aangetroffen. Bij het dier lag een steen, die mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden.

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De politie kreeg op 25 augustus een melding dat de kat in het water lag. Hoe lang het dier daar al lag, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat er precies met de kat is gebeurd.

De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien wat kan helpen bij het onderzoek.

Woede en verdriet om schokkende vondst

Onder het bericht van de politie op sociale media stromen de verontwaardigde reacties binnen. "Hier word je toch kotsmisselijk van!", schrijft iemand. Een ander reageert: "Hier draait mijn maag van om. Kan ik zo kwaad om worden." Het mogelijke leed maakt veel los: "Hoe erg moet deze kleine schat geleden hebben. Rust zacht, kleintje", schrijft iemand.

Dierenmishandeling is strafbaar in Nederland. Benieuwd welke straffen er zijn? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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