Dierenpark Helmond geschokt: kippen dood na vernieling verblijf

Bij Dierenparken Helmond, waar meerdere parken onder vallen, zijn meerdere kippen verdwenen en overleden nadat het beschermende net van hun verblijf is vernield. Ook een kuikentje is dood. "Het is compleet onacceptabel dat dit soort dingen gebeuren", schrijft de organisatie op sociale media.

Het nieuwe kippenhok was met een net afgedekt om de dieren te beschermen tegen roofdieren in het bos bij de Warande. Volgens het dierenpark gooiden mensen daar al vanaf de eerste dag takken op.

Nu werd een grote stronk op het gaas gevonden. Het lijkt volgens Dierenparken Helmond ook alsof tiewraps waarmee het net vastzat zijn doorgeknipt of gesneden.

Oproep aan bezoekers

Vrijwilligers hebben het gaas inmiddels opnieuw bevestigd. Het dierenpark vraagt bezoekers de dieren en hun verblijven met rust te laten. "Als u zoiets ziet gebeuren, zeg er alsjeblieft wat van. Onze dieren zijn u dankbaar!"

Dierenmishandeling is strafbaar in Nederland. Benieuwd welke straffen er zijn? Bekijk dan bovenstaande video.