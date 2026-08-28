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Drie katten zwaargewond na vermoedelijke mishandeling met kokend water

Dierenmishandeling

Vandaag, 11:29

Drie katten zijn in Schiedam mogelijk overgoten met kokend water en hebben daarbij zware verwondingen opgelopen. Er zijn aanwijzingen dat de dieren naar de tuin van de mogelijke dader zijn gelokt en daar zijn mishandeld. De politie doet onderzoek, maar heeft nog geen verdachte op het oog.

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De mogelijke mishandelingen kwamen aan het licht nadat een bewoner van Schiedam-Oost een zwaargewonde kat aantrof en de dierenbescherming inschakelde. Kort daarna kwamen nog twee katten binnen met soortgelijke verwondingen.

De politie onderzoekt nu wat er precies met de dieren is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk kan zijn.

Politie waarschuwt buurtbewoners

De katten kwamen uit de buurt van de Newtonstraat en de Van 's-Gravenlandestraat. Bewoners in die omgeving zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de mogelijke dierenmishandelingen.

Buurtbewoners wordt gevraagd extra goed op te letten bij verdachte situaties. Daarmee hoopt de politie verder dierenleed te voorkomen en een eventuele dader op te sporen.

Door Redactie Hart van Nederland

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