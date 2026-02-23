Volg Hart van Nederland
Koud en moederziel alleen: hond vastgebonden en achtergelaten in Zeeuws bos

Dierenmishandeling

Vandaag, 14:33 - Update: 1 uur geleden

Een man heeft in het Axelse Bos in Zeeland een verwaarloosde hond gevonden. Het dier zat in de kou vastgebonden aan een boom. De hond is inmiddels opgevangen door een dierenasiel waar zij goed wordt verzorgd. Op sociale media vragen de verzorgers zich hardop af: "Waarom op deze manier?"

De man liet zijn eigen hond uit toen hij het dier aan de boom zag zitten. Hij bevrijdde de viervoeter en nam haar mee naar huis. Een dag later schakelde hij de dierenambulance in.

Vol ongeloof

De dierenambulance laat op hun Facebookpagina weten erg geschrokken te zijn. "Als je echt niet meer voor je geliefde kameraad kan zorgen, zijn er zoveel mogelijkheden om er op een nette manier afstand van te doen. Daar hoort vastbinden aan een boom beslist niet bij."

Dierenasiel

De herder is gechipt, maar het is niet duidelijk wie het baasje is van haar. De hond is daarom opgevangen door het dierenasiel van Zeeuws-Vlaanderen. Hier is zij aan het aansterken.

Verder schrijven ze dat ze hopen dat er hier sprake is van een afschuwelijk misverstand. "Want soms blijken dingen toch heel anders in elkaar te zitten dan verondersteld. Dat maken onze dierenambulanceteams regelmatig mee. Deze lieve herder kan ons helaas niet vertellen wat er allemaal gebeurd is. Wás dat maar zo! Het belangrijkste is dat zij goed werd opgevangen."

Door Redactie Hart van Nederland

