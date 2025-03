Twee gedumpte katten aangetroffen in park in Den Haag

In het Zuiderpark in Den Haag zijn zaterdagmiddag twee gedumpte katten aangetroffen. Voorbijgangers troffen de katten aan in een grijze tas aan de kant van de Loevesteinlaan.

Na de melding zijn politie en de Dierenambulance ter plaatse gekomen. De medewerkers van de Dierenambulance hebben de twee katten overgezet in een ruime bench en meegenomen.

Er wordt onderzocht of de katten zijn gechipt en in welke staat hun gezondheid is. De politie gaat proberen om de eigenaar te achterhalen.

Een van de gedumpte katten. Beeld: Regio15

