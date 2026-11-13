Politie vindt verwaarloosde honden in Limburg: één dier gestoken en vergiftigd

Politieagenten van het team DCG (Dierencriminaliteit en GGP) van de Eenheid Limburg hebben na een tip een gewonde en een verwaarloosde hond in beslag genomen. Het gewonde dier bleek ook vergiftigd te zijn.

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Op het adres werd een gewonde hond aangetroffen. Het dier had een steekwond in zijn hals. De hond was flink verzwakt en lag in zijn eigen ontlasting en braaksel. Hij bleek vergiftigd te zijn, vermoedelijk door het eten van chocolade.

Chocolade is zeer giftig voor honden. Ze kunnen er erg ziek van worden en er zelfs aan overlijden. Verder troffen agenten nog een andere, verwaarloosde hond aan. Beide dieren zijn in beslag genomen en door een dierenarts onderzocht.

Asiel of dierenpension

Als de politie een dier meeneemt, gaat het naar een zogeheten opslaghouder. Daar wordt het dier onderzocht door een dierenarts. De rechter bepaalt uiteindelijk of het dier teruggaat naar de eigenaar. Als het dier niet terug mag naar de eigenaar, gaat het asiel of dierenpension op zoek naar iemand die wel goed voor het dier zal zorgen.

Iemand die dieren mishandelt, kan door de politie worden aangehouden. Daarna gaat diegene naar het politiebureau om verhoord te worden. Op het politiebureau wordt een proces-verbaal opgemaakt. De verdachte moet zich mogelijk daarna verantwoorden bij de rechter.

Verschillende straffen denkbaar

De politie neemt dierenmishandeling heel serieus en werkt met meerdere partners samen om dierenmishandeling tegen te gaan en daders op te sporen. Er zijn verschillende straffen mogelijk voor dierenmishandelaars, waaronder gevangenisstraffen.

In dit geval doet de politie verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.