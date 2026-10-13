Puppy mogelijk geschopt door baasje, politie neemt hondje in beslag

Een jonge puppy is door de dierenpolitie weggehaald bij zijn eigenaar na een melding van mogelijke dierenmishandeling. Een getuige zou hebben gezien hoe de man het hondje liet vallen en meerdere keren schopte. De eigenaar werd zondagavond aangehouden voor openbare dronkenschap.

De politie kreeg rond 22.30 uur een melding over een gevonden puppy in een café. Bij aankomst zat het hondje op schoot bij een terrasbezoeker. De eigenaar stond buiten en was volgens de politie duidelijk onder invloed van alcohol. De man was verbaal vervelend en handtastelijk.

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Puppy had enorme honger

Eerder die dag had een getuige al gemeld dat de man de puppy vanaf middelhoogte had laten vallen en daarna meerdere keren had geschopt. De agenten zagen bij het dier geen duidelijke tekenen van pijn of letsel.

De puppy, die de naam Bodie kreeg, werd meegenomen naar het politiebureau. Daar kreeg hij direct eten en drinken. Het voerbakje moest maar liefst drie keer worden bijgevuld, zo hongerig was het hondje.

Bodie ondergebracht

Na overleg met de officier van justitie kreeg de politie toestemming om de puppy strafrechtelijk in beslag te nemen op verdenking van dierenmishandeling en het onthouden van zorg aan een hulpbehoevend dier.

Bodie is inmiddels ondergebracht op een veilige plek, waar hij wordt verzorgd en door een dierenarts wordt nagekeken. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt. Hij wordt nog verhoord en moet zich later voor de rechter verantwoorden.