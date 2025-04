Pasgeboren veulentje gestolen uit wei bij Amsterdam: 'Ze heeft haar moeder nodig'

Geen postzegels verzamelen, maar shetlandpony’s houden: dat is de bijzondere hobby die de opa van Tessa van Donselaar al decennialang met veel plezier uitoefent, op een stukje land net buiten Osdorp in Amsterdam Nieuw-West. Maar dinsdagochtend gaat het mis. Tessa’s opa is even van huis en merkt bij thuiskomst dat een van zijn merries volledig van slag is. Haar veulentje van drie dagen oud is verdwenen. Gestolen, vermoeden Tessa en haar opa, die nu naarstig op zoek zijn naar tips een aanknopingspunten.

Of ze nou in de wei staan of op stal, de pony’s worden door de vrienden nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens Tessa is het uitzonderlijk dat er niemand bij de dieren is om een oogje in het zeil te houden. Juist daarom is het verdacht dat het nu meteen raak was. "Wat ik zelf vermoed, is dat er echt is gewacht tot mijn opa en zijn vriend even weg zouden zijn", vertelt Tessa aan Hart van Nederland.

Vlak voor de verdwijning van het veulentje was haar opa nog langs geweest. "Hij was die ochtend er nog, dat doet hij altijd." Toen hij kort daarop nietsvermoedend terugkeerde van een afspraak, trof hij de merrie alleen aan in de stal. Het veulentje was spoorloos. "De moeder was gelijk erg van slag, dat is ze nog steeds", zegt Tessa. "Ze is de hele tijd aan het zoeken en aan het hinniken, alsof ze haar veulentje roept."

En de moedermerrie is niet de enige die overstuur is. "Ook mijn opa is erg van slag en geëmotioneerd, net als zijn vriend." Het terugvinden van het veulentje is van groot belang, want zonder moedermelk overleeft het diertje het niet.

Wie heeft er iets gezien?

Omdat het veulentje onder verdachte omstandigheden is verdwenen, doet Tessa via de Facebookpagina Boevenspotter een oproep om uit te kijken naar het dier.

Over de geboorte van het veulentje is niets op sociale media gedeeld. "Daar is mijn opa niet zo van", zegt Tessa. Het was dus niet algemeen bekend dat er een pasgeboren veulentje op stal stond. "Wel is het zo dat de stal aan een doorgaande weg ligt. Je hoeft slechts een klein paadje over, en dan ben je er", vertelt ze. "Iemand had haar dus ook gewoon kunnen zien tijdens het passeren."

Groot raadsel

Wie het veulen heeft meegenomen, blijft vooralsnog een raadsel. "Het is hier in de buurt nog niet eerder gebeurd. Er wordt ook getipt om in sloten te kijken, omdat ze misschien zou zijn ontsnapt, maar dat hebben we natuurlijk als eerste gedaan", zegt Tessa. "Niets duidt erop dat ze is ontsnapt."

Ook over een mogelijk motief is lastig te speculeren. Het gaat niet om een wedstrijdpony of dier met een bijzondere stamboom. "Mijn opa is echt bang dat ze inmiddels al overleden is, maar ik hoop dat ze bij een andere moeder is geplaatst die haar eigen veulentje is verloren. Dat is het enige nog enigszins 'normale' motief dat ik kan bedenken."

Meer beveiliging

Dinsdag is de politie langs geweest, vertelt Tessa. "Ik was niet aanwezig bij dat gesprek, maar van wat ik heb vernomen, konden zij er niet zo veel mee. Mijn opa moest contact opnemen met de dierenpolitie." Politie-eenheid Amsterdam laat weten op de hoogte te zijn van de zaak, “omdat het enigszins viraal gaat”, maar kon niet bevestigen of er een aangifte is opgenomen.

Op stal doet Tessa’s opa er nu alles aan om herhaling te voorkomen. "We zijn nu natuurlijk bezig met meer beveiliging en camera’s. Ik heb die oproep geplaatst omdat ik het gewoon bespottelijk vind", aldus Tessa.

Vooralsnog ontbreekt elk spoor van het veulentje.