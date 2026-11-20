De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag tweehonderd runderen weggehaald bij een veehouder in Noord-Brabant. De dieren stonden in een stal met slechte omstandigheden en kregen niet de zorg die ze nodig hadden. Ze zijn naar een opvanglocatie gebracht. Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt.

De vloer van de stal was verzakt. Daardoor konden de dieren met hun hoeven tussen de roosters terechtkomen en gewond raken. Ook waren de ligplaatsen te klein en zaten er scherpe delen in de stal. Inspecteurs zagen bovendien dieren die mank liepen. De NVWA maakte niet bekend in welke plaats de veehouder is gevestigd.

De NVWA had de veehouder in maart al gewaarschuwd en opgedragen de omstandigheden te verbeteren. Bij een nieuwe controle in november bleek dat niet te zijn gebeurd.

De dieren krijgen op de opvanglocatie de benodigde zorg. De veehouder draait op voor de kosten van het ophalen, opvangen en verzorgen van de dieren.